В одной из колоний Мордовии открылся новый швейный участок

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии открылся новый швейный участок.

В специально выделенном помещении был произведен капитальный ремонт, заменена электропроводка, установлены светодиодные светильники. Было закуплено 45 швейных машин.

В настоящее время на рассматриваемом объекте работают 60 осужденных, всего же работой в две смены участок может обеспечить 120 человек.

Швейное производство составляет порядка 90 % от общего объема выпускаемой в колонии продукции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su