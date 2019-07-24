В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за первое полугодие

В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за первые шесть месяцев нынешнего года.

Оперативная обстановка в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, остается контролируемой и стабильной. На 46,5% сократилось количество осужденных, нуждающихся в документировании.

Территориальными отделами правоохранительных органов исправительных учреждений были изъяты наркотические вещества массой 339 г.

На 5,7% снизилась численность осужденных, имеющих исполнительные листы. На 3,6% увеличился удельный вес трудоустроенных осужденных, которые имеют иски.

Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осужденных остается стабильной и контролируемой, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии открылся новый швейный участок.

Источник: 13.fsin.su