В Мордовии осужденных проведали родственники

В исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии прошел день открытых дверей.

В рамках указанного мероприятия осужденных, отбывающих наказание в упомянутом исправительном учреждении, навестили родственники.

В клубе-столовой была организована встреча, в ходе которой осужденные могли пообщаться со своими близкими.

Также был проведен концерт художественной самодеятельности.

Кроме того, гости смогли задать представителям администрации исправительного учреждения интересующие их вопросы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su