В Мордовии похолодает

В Мордовии в скором времени похолодает.

Синоптики сообщают, что 29 июля в регионе столбики термометров опустятся до 16 градусов тепла. В ночное время суток температура воздуха будет составлять 10 градусов выше нуля. Кроме того, в Мордовии ожидается облачная погода, в некоторых районах пройдут дожди.

3 августа в регионе потеплеет. Температура воздуха будет составлять 28 градусов выше нуля.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске 27 июля будет ограничено движение транспорта. Причиной тому является проведение футбольного матча между командами «Спартак» и «Тамбов» на стадионе «Мордовия Арена».