В Саранске проходит операция «Мотоцикл»

В Саранске проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Сегодня, 25 июля, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за эксплуатацией мототранспорта. Данные мероприятия проводятся во всех районах Саранска.

С начала нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано 29 ДТП с участием мотоциклов. В результате данных происшествий погибли 8 человек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии расследуют неправомерное расходование средств республиканского бюджета.

Источник: 13.мвд.рф