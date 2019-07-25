Полицейские изъяли синтетические наркотики у 25-летнего жителя Атемара

В Атемаре сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 25-летнего местного жителя.
Днём 23 июля на улице Атемарской сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,9 г.
Парень сообщил, что приобрел наркотики на одном из сайтов для личного употребления.
Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф