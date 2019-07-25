В Мордовии соревнуются кинологи

В Мордовии проходят соревнования кинологических служб России.

Указанные соревнования проводятся на территории Большеберезниковского района.

В первый день сборов состоялось торжественное открытие соревнований, после чего команды перешли к первому этапу, в рамках которого были проведены упражнения для проверки послушания и ловкости на специально оборудованной дрессировочной площадке с расположенными на ней препятствиями. Собаки показывали мастерство в движении рядом с изменением направления и темпа движения, посадку из движения с выдержкой, прошли проверку отношения к посторонним людям и выполнения команд.

Второй день соревнований был посвящен поиску в условиях природной среды и техногенного завала. Командам предстояло пройти труднодоступные участки. Под завалами находились статисты, студенты МГУ им Н.П. Огарева.

Награждение призеров и победителей соревнований состоится 26 июля.

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Источник: 13.mchs.gov.ru