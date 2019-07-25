В Саранске 36-летний автомобилист сбил 71-летнюю пенсионерку

В Саранске 71-летняя пенсионерка попала под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 24 июля на территории Ленинского района города. На улице Рабочей 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», во время движения задним ходом совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «РКБ им. С.В. Каткова», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 30-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф