На одной из улиц Саранска загорелся автобус

В Саранске произошло возгорание автобуса.

Вечером 24 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Тани Бибиной. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит автобус марки ПАЗ. Площадь распространения пламени составляла 0,3 кв. м.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru