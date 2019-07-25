В Рузаевке 55-летний водитель легковушки сбил 13-летнюю велосипедистку

В Рузаевке 13-летняя велосипедистка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 24 июля на улице Маяковского. 55-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку, которая внезапно выехала на проезжую часть с прилегающей территории.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». После оказания необходимой медицинской помощи школьница была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе произошло ДТП с участием легковушки и трактора, в результате которого пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф