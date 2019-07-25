В Зубово-Полянском районе был задержан пьяный автомобилист

В Зубово-Полянском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 24 июля в посёлке Явас сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Комсомольской легковой автомобиль марки ВАЗ-2112. За рулем транспортного средства находился 42-летний мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что ранее водитель легковушки привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Источник: гибдд.рф