В Саранске произошел пожар на предприятии

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание на предприятии.
Днём 24 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории ООО «Лисма». В помещении насосной произошло вскипание масла в насосе высокого давления. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
В результате данного пожара никто не пострадал. Были эвакуированы 20 человек.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru