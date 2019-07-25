Неизвестный преступник украл велосипед у жительницы Саранска

В Саранске неизвестный преступник украл у местной жительницы велосипед.

23 июля в полицию обратилась жительница Саранска, которая сообщила, что из подъезда дома, в котором она проживает, неизвестным преступником был похищен принадлежащий ей велосипед. Выяснилось, что горожанка на некоторое время оставила двухколесное транспортное средство без присмотра.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

В период с апреля по июль нынешнего года в Мордовии было зарегистрировано 34 кражи велосипедов.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф