В Саранске загорелся легковой автомобиль

В Саранске произошло возгорание легкового автомобиля.
Указанное происшествие произошло вечером 24 июля на территории посёлка Зыково. Загорелся легковой автомобиль. Огонь охватил транспортное средство на площади 6 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в скором времени будет установлена специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru