В Саранске загорелся легковой автомобиль

В Саранске произошло возгорание легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 24 июля на территории посёлка Зыково. Загорелся легковой автомобиль. Огонь охватил транспортное средство на площади 6 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в скором времени будет установлена специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что на одной из улиц Саранска загорелся автобус.

Источник: 13.mchs.gov.ru