Житель Ромоданово избил и ограбил знакомого

В Ромоданово сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который избил и ограбил своего знакомого.

23 июля 26-летний житель Ромоданово, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, встретил своего знакомого возле дома, расположенного по адресу – улица Вокзальная. Молодой человек избил встретившегося ему гражданина и похитил у него наручные часы и спортивную куртку.

В кратчайшие сроки 26-летний парень был задержан. Молодой человек признал свою вину. В отношении парня было возбуждено уголовное дело. Похищенное было изъято. В настоящее время 26-летний житель Ромоданово находится под подпиской о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф