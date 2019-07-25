Житель Краснослободского района организовал в своей квартире наркопритон

В Краснослободском районе местный житель предоставлял свою квартиру наркоманам для потребления запрещенных веществ.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 36-летний житель указанного района неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для потребления наркотических веществ.

Кроме того, 36-летний житель Краснослободского района обвиняется в сбыте и хранении наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф