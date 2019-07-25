Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Лямбирского района

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Лямбирского района.
Поздним вечером 22 июля на Лямбирском шоссе сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Пензятка Лямбирского района 1983 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,38 г.
Задержанный заявил, что приобрел наркотики на одном из сайтов для личного употребления.
В отношении жителя Лямбирского района было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф