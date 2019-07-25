В Мордовии отремонтируют участок федеральной трассы Р-178

В Чамзинском районе будет отремонтирован участок федеральной трассы Р-178.

Указанная федеральная трасса соединяет Саранск и Ульяновск. Дорожные работы начнутся в конце июля и завершатся до сентября.

Новое покрытие появится на подъезде к посёлку Чамзинка со стороны Саранска. Старый асфальт будет полностью снят. На подготовленную поверхность дорожники уложат износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. На отремонтированном участке будут установлены новые сигнальные столбики, а также будет нанесена разметка из термопластика.

По информации «Известий Мордовии».

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