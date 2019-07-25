В Мордовии прокуратура защищает права маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объекту социальной инфраструктуры.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района было установлено, что в здание Новокарьгинского сельского дома культуры не был обеспечен беспрепятственный вход маломобильных групп населения.

Краснослободский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района об обязании обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

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Источник: prokrm.ru