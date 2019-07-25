В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже дипломов

В Мордовии сотрудниками прокуратуры были обнаружены сайты, на которых продавались дипломы о высшем образовании.

Сотрудники прокуратуры Ичалковского района выявили четыре сайта, на которых размещалась информация о возможности приобретения документа об образовании без прохождения соответствующего обучения.

Прокурор Ичалковского района направил в Ленинский районный суд Саранска четыре административных исковых заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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Источник: prokrm.ru