В Мордовии детский сад едва не остался без воды

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительными отдельных положений договора оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

В начале нынешнего года между МБДОУ «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Улыбка» и ООО «Краснослободскводоканалсервис» был заключен договор оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

Данным договором предусмотрено право ресурсоснабжающей организации временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и прием сточных вод при наличии ряда случаев, но дошкольные образовательные организации отнесены к числу субъектов, в отношении которых установлен специальный порядок введения ограничения холодного водоснабжения и водоотведения.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора региона о признании недействительными отдельных положений договора.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура защищает права маломобильных групп населения.

Источник: prokrm.ru