В Саранске 4 августа пройдет ярмарка мёда

В Саранске 4 августа пройдет первая в нынешнем году ярмарка мёда.

Указанная ярмарка будет проведена на парковочной площадке, расположенной на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической. В ходе рассматриваемого мероприятия жители Саранска смогут приобрести мёд, прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства, а также получить рекомендации по их применению, узнать секреты и тонкости производства мёда от пчеловодов, продегустировать продукт и выпить чашку травяного чая.

Начнется ярмарка в 09:00, а завершится мероприятие в 15:00.

Следующие ярмарки мёда пройдут в Саранске 11 и 18 августа.

Также читайте о том, что в Мордовии отремонтируют участок федеральной трассы Р-178.

Источник: adm-saransk.ru