В Саранске утонул 19-летний местный житель

В Саранске утонул 19-летний молодой человек.

Трагическое происшествие произошло 28 июля в районе базы отдыха «Зеленая роща». 19-летний молодой человек утонул в пруду. По предварительной информации, парень пошел ко дну, находясь на расстоянии нескольких метров от берега. Известно, что горожанин отдыхал вместе со своими друзьями.

Прибывшие на место происшествия водолазы достали из воды труп молодого человека.

Обстоятельства гибели парня в настоящее время выясняются.

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Источник: info-rm.com