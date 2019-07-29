В Дубенках водитель иномарки сбил пешехода

В Дубенках 64-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло на минувших выходных на улице Молодежной. По предварительной информации, 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на 64-летнего пешехода, который шел по тротуару, а после этого вылетело в кювет.

Пешеход получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф