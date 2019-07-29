В Рузаевке горела баня

В Рузаевке произошло возгорание бани.
Вечером 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лермонтова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №41, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 20 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате рассматриваемого пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Атюрьево горела надворная постройка.
Источник: 13.mchs.gov.ru