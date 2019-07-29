В Дубенках строят детский сад

В Дубенках ведутся работы по строительству нового детского сада.

Работы по возведению нового детского сада начались в мае. В настоящее время на рассматриваемом объекте работают три бригады строителей. В ближайшем будущем здание начнут подводить под крышу.

Ожидается, что новый детский сад будет введен в эксплуатацию в следующем году.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии отремонтируют участок федеральной трассы Р-178. Дорожные работы начнутся в конце текущего месяца и завершатся до сентября. Новое покрытие появится на подъезде к посёлку Чамзинка.