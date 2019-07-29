В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал человек

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло днём 28 июля на 50-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск и Ельники. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП пострадал один человек.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru