В Саранске водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске 19-летняя девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 27 июля в Ленинском районе города. 34-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Киа-Рио», двигаясь по улице Советской, совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ № 4, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Водитель иномарки в момент ДТП был трезв.

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Источник: гибдд.рф