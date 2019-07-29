В Чамзинском районе в ДТП пострадала 21-летняя девушка

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 21-летняя девушка.

Указанное происшествие произошло утром 28 июля на 15-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Апраксино, Красный Посёлок и Азарьевку. 21-летняя девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, в определенный момент движения допустила съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

21-летней пассажирке легковушки понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф