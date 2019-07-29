В Темниковском районе прошла операция «Перевозчик»

В Темниковском районе сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

В ходе проведения указанной операции на 11-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево и Теньгушево, сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус под управлением 48-летнего гражданина Узбекистана. В салоне транспортного средства в качестве пассажиров находились 60 граждан Узбекистана.

Для проверки пассажиров по миграционным учетам автобус был доставлен в отдел ММО МВД России «Темниковский». Инспекторы ДПС составили в отношении водителя административные материалы за нарушение правил перевозки людей и за отсутствие прохождения технического осмотра.

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Источник: 13.мвд.рф