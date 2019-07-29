В Саранске обсудили благоустройство придомовых территорий

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 29 июля, были обсуждены вопросы, касающиеся работ по благоустройству придомовых территорий.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что 25 июня подрядной организации ООО «Дорожник», проводящей работы по благоустройству дворов, было вручено уведомление о расторжении муниципального контракта в связи с невыполнением его условий, если до 5 августа недочеты не будут исправлены. Руководитель районной администрации отметил, что после вручения уведомления подрядчик активизировал свою деятельность. Сейчас в работе находятся три двора по улицам Косарева и Ярославской. В рабочих посёлках Ялга и Николаевка завершились работы по укладке асфальтобетона, но есть замечания, по которым будут составлены соответствующие акты.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что контролировать работу подрядных организаций также должны представители общественности.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин доложил, что в шести из девяти дворов работы по благоустройству уже завершились.

Пётр Тултаев призвал руководителей районных администраций строго следить за качеством выполняемых работ. Также градоначальник заявил о необходимости составить план работ на следующий год.

Также читайте о том, что в Дубенках строят детский сад.

Источник: adm-saransk.ru