Мэр Саранска заявил, что болельщики ФК «Спартак» не испортили праздник футбола в городе

В ходе оперативного совещания, которое прошло 29 июля в администрации Саранска, был обсужден прошедший на минувших выходных футбольный матч между командами «Тамбов» и «Спартак».

Представитель правоохранительных органов доложил, что указанное мероприятие прошло в штатном режиме, чрезвычайных происшествий не было допущено.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев отметил, что поведение болельщиков «Спартака» было надлежащим, благодаря чему праздник футбола не был омрачен различными стычками и другими происшествиями, которые не имеют никакого отношения к спорту.

Также градоначальник поблагодарил сотрудников полиции за обеспечение порядка.

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Источник: adm-saransk.ru