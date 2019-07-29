В Саранске обсудили оплату населением жилищно-коммунальных услуг

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 29 июля, обсудили оплату населением жилищно-коммунальных услуг.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что с начала текущего года от электроэнергии было отключено около 3 тыс. квартир должников, в результате чего ими было выплачено почти 3,7 млн рублей долга. Было составлено 64 соглашения на реструктуризацию накопившихся долгов, по которым сумма задолженности составляет около 2 млн рублей. В суды было подано 1229 исковых заявлений на взыскание на общую сумму 39,74 млн рублей, из которых было взыскано 15,5 млн.

Глава администрации Пролетарского района Сергей Мальченков доложил, что на должников по квартплате с начала нынешнего года было составлено и подано в суды 1269 исковых заявлений на общую сумму 26 млн рублей. Положительные решения были вынесены по 515 искам на 17 млн рублей. Реструктуризацию оформили жители 72 помещений на общую сумму долга 4,9 млн рублей. От электроэнергии было отключено 147 квартир.

В Ленинском районе, по словам главы местной администрации Владимира Пряхина, общий долг составляет 44 млн рублей. В суды было направлено 1174 исковых заявления на общую сумму более 20 млн, также было составлено 45 договоров о реструктуризации задолженности. На данный момент в районе имеется 7 отключенных от электроэнергии квартир. На прошлой неделе один человек начал отрабатывать долг в ООО «Домоуправление №25».

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что работу по взысканию долгов нужно продолжать, а также отметил, что очень часто должниками оказываются платежеспособные люди.

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Источник: adm-saransk.ru