В Саранске обсудили подготовку жилого фонда города к предстоящему отопительному сезону

29 июля в администрации Саранска в ходе оперативного совещания обсудили подготовку жилого фонда города к предстоящему отопительному сезону.

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Саранска Азат Багапов сообщил, что в настоящее время в рамках подготовки жилого фонда города к предстоящему отопительному сезону промывка внутридомовых систем отопления управляющими компаниями проведена в 1478 МКД, что составляет 78 % от общего количества, опрессовка – в 667 МКД (35 %), калибровка выполнена в 208 многоквартирных домах (11%).

Из 103 теплопунктов в городе АО «СаранскТеплоТранс» необходимые работы проведены на 41, тепловые сети подготовлены на 46 %.

На сегодняшний день отставание по темпам подготовки жилого фонда есть у двух управляющих компаний. Это ООО «Управдом» и ООО «Сантехдом», причиной отставания представители данных организаций называют нехватку инспекторов АО «СаранскТеплоТранс».

Также читайте о том, что Саранске обсудили оплату населением жилищно-коммунальных услуг.

Источник: adm-saransk.ru