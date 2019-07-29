Охранник железнодорожного вокзала Саранска украл деньги у женщины

В Саранске был задержан охранник железнодорожного вокзала, который подозревается в краже денежных средств у жительницы Ленинградской области.

55-летняя жительница Ленинградской области, находясь в помещении железнодорожного вокзала Саранска, по ошибке зашла в мужской туалет и забыла там свой кошелек, внутри которого находились денежные средства в сумме более 4,2 тыс. рублей.

Спустя некоторое время женщина вернулась за кошельком, который к тому моменту был выброшен в урну, а деньги были украдены.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался 27-летний сотрудник службы охраны железнодорожного вокзала. Потратить похищенные деньги парень не успел. Молодой человек был уволен с должности.

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Источник: vk.com/club150165597