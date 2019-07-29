В Саранске был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске.

В дневное время суток в Октябрьском районе города наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на 38-летнего мужчину, который выходил из магазина. Гражданин подходил под описание ранее полученной ориентировки.

Стражи порядка проверили документы мужчины. Выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске по причине неуплаты алиментов.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отделение полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia