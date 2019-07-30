В Ельниковском районе в результате пожара погибла женщина

В Ельниковском районе произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

В ночь на 30 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старое Девичье. На улице Московской загорелся частный жилой дом №16, постепенно огонь охватил надворные постройки.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили в полыхающем доме труп владелицы жилья 1941 года рождения.

Соседи погибшей женщины говорят о том, что у неё постоянно была включена газовая плита. Кроме того, сельчане утверждают, что со стороны кухни часто был виден дым из-за пригорания пищи.

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Источник: 13.mchs.gov.ru