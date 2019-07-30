Жительница Москвы осталась без денег, продавая квартиру в Саранске

Жительница Москвы лишилась денежных средств, намереваясь продать квартиру, расположенную в Саранске.

Недавно 50-летняя жительница Москвы разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже квартиры, расположенной в Саранске. Спустя некоторое время с женщиной связался ранее незнакомый ей мужчина, который сообщил о намерении приобрести недвижимость и под предлогом перечисления предоплаты на банковскую карту попросил пострадавшую продиктовать ему код, полученный в смс-сообщении. Жительница Москвы сообщила якобы покупателю необходимую информацию, а после этого обнаружила, что с её банковского счета были украдены денежные средства в сумме 100 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф