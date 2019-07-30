В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже женских футболок

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже нескольких женских футболок из магазина.

Вечером 22 июля неизвестный гражданин похитил пять женских футболок из магазина спортивных товаров, расположенного по адресу – улица Советская.

Предполагаемый преступник был одет в черную куртку, синие джинсы, а также имел при себе сумку черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342) 29-90-17, 29-90-02, 8-927-187-06-84 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске.

Источник: 13.мвд.рф