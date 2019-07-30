В Саранске прошла операция «Мотоцикл»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 25 июля провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

В рамках указанного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую работу с десятками мотоциклистов. Стражи порядка напомнили байкерам о неукоснительном соблюдении ПДД, а также о нормативах уровня шума механических транспортных средств.

С помощью шумомера у всех мотоциклов были произведены замеры, у части из них было установлено превышение предельно допустимого уровня шума. На нарушителей были составлены административные материалы. Были зафиксированы и другие нарушения, среди которых управление транспортными средствами, которые не были зарегистрированы в установленном порядке, нарушение требований эксплуатации мототранспорта, управление без использования защитной экипировки.

С начала нынешнего года на территории Мордовии было зарегистрировано 29 ДТП с участием мотоциклов, в результате которых 8 человек погибли и ещё 34 получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Темниковском районе прошла операция «Перевозчик».

Источник: 13.мвд.рф