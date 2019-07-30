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Полицейские разыскивают пропавшего без вести уроженца Рузаевского района

Полицейские разыскивают пропавшего без вести уроженца Рузаевского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Рузаевского района, который около 30 лет назад пропал без вести.

Перепелкин Николай Сергеевич 1954 года рождения, являющийся уроженцем разъезда Пайгармский Рузаевского района, в 1990 году утратил связь с родственниками. Известно, что мужчина проживал в Москве.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-90-23, 29-84-34 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф