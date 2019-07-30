В Мордовии по иску прокурора осужденный возместит ущерб, причиненный преступлениями

В Мордовии директор общества с ограниченной ответственностью возместит ущерб, который был причинен совершенными им преступлениями.

Директор ООО «АвтоТрансПрогресс» Андрей Макулов путем включения заведомо ложных сведений в первичные и корректирующие налоговые декларации общества по налогу на добавленную стоимость за 2013 – 2014 годы и первый квартал 2015 года умышленно уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 25 млн рублей.

В апреле прошлого года Октябрьский районный суд Саранска назначил гражданину Макулову наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Прокурор Октябрьского района Саранска обратился в районный суд с исковым заявлением в защиту бюджета к Андрею Макулову о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, в размере более 25 млн рублей. Суд в полном объеме удовлетворил данные исковые требования.

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Источник: prokrm.ru