В Торбеевском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие для воспитанников детского сада

Сотрудники ММО МВД РФ «Торбеевский» провели мероприятие по безопасности дорожного движения для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Звездочка», который расположен в посёлке Торбеево.

В ходе указанного мероприятия инспекторы ГИБДД провели профилактическую беседу с воспитанниками детского сада о соблюдении ПДД пешеходами и пассажирами транспортных средств.

Дошкольникам были разъяснены правила поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации и важность перехода дороги только в специально установленных для этого местах.

Также стражи порядка объяснили ребятам, как влияет на безопасность пешеходов использование световозвращающих элементов в темное время суток. Кроме того, воспитанники детского сада познакомились с дорожными знаками, разгадывали загадки по безопасности дорожного движения и участвовали в викторине по ПДД.

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Источник: 13.мвд.рф