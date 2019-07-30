В Мордовии открылся новый изолятор временного содержания

29 июля в отделе полиции №5 (по обслуживанию Атяшевского района) ММО МВД России «Ардатовский» открылось новое помещение изолятора временного содержания.

Площадь двухэтажного здания ИВС составляет более 450 квадратных метров. В здании изолятора имеется девять камер, медицинский блок, санитарный пропускник, помещение для дезинфекции, следственный кабинет. Кроме того, есть комната для хранения вещей задержанных, комната свиданий, разнообразные хозяйственные и служебные помещения, необходимые для должного функционирования изолятора.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф