Одну из колоний Мордовии посетили родственники осужденных

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии прошел день открытых дверей.

В рамках указанного мероприятия осужденных, отбывающих наказание в упомянутом исправительном учреждении, навестили родственники. Для гостей была проведена экскурсия по территории колонии, в ходе которой они познакомились с условиями содержания своих близких.

В клубе-столовой было организовано чаепитие.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии активно вступают в профсоюзы. В состав объединенной профсоюзной организации ведомства в настоящее время входит 1291 работник.

Источник: 13.fsin.su