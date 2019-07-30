В Атяшевском районе в результате пожара пострадала 57-летняя женщина

В Атяшевском районе произошел пожар, в результате которого пострадала 57-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло утром 29 июля на территории села Сосуновка. Возле дома №6, расположенного по адресу – улица Советская, загорелась баня. Спустя некоторое время огонь охватил расположенные поблизости надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 87 квадратных метров.

В результате пожара пострадала 57-летняя владелица бани. Женщина получила серьезные ожоги.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ельниковском районе в результате пожара погибла женщина.

Источник: 13.mchs.gov.ru