В Атяшевском районе в результате пожара пострадала 57-летняя женщина

В Атяшевском районе произошел пожар, в результате которого пострадала 57-летняя женщина.
Указанное происшествие произошло утром 29 июля на территории села Сосуновка. Возле дома №6, расположенного по адресу – улица Советская, загорелась баня. Спустя некоторое время огонь охватил расположенные поблизости надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 87 квадратных метров.
В результате пожара пострадала 57-летняя владелица бани. Женщина получила серьезные ожоги.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Ельниковском районе в результате пожара погибла женщина.
Источник: 13.mchs.gov.ru