В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 33-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 33-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло вечером 29 июля на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал». 31-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2115, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в световую опору.

Вследствие ДТП пострадал 33-летний пассажир легковушки. Мужчина был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф