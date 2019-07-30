В Лямбирском районе в ДТП пострадали три человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 29 июля на 268-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Киа». После этого второе транспортное средство въехало в автомобиль марки УАЗ, который двигался впереди. Затем третья машина опрокинулась.

В результате данного ДТП пострадали две пассажирки УАЗа 58- и 59-летнего возраста, а также предполагаемый виновник аварии. Женщины были госпитализированы. Автомобилисту медицинская помощь была оказана на месте инцидента.

Водитель ВАЗа отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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Источник: гибдд.рф