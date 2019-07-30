В Саранске мотоциклист врезался в кроссовер

В Саранске произошло ДТП с участием мотоцикла и кроссовера.

Указанное происшествие произошло днём 29 июля. 29-летний гражданин, который управлял мотоциклом марки «Ямаха», двигаясь по улице Ботевградской, врезался в кроссовер марки «Опель».

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели мотоциклиста. Мужчине было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф