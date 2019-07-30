Мордовия получит 16 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог

До 2024 года Мордовия получит из федерального бюджета 16 млрд рублей на ремонт и строительство дорог.

В общей сложности будет отремонтировано 1100 километров дорог.

В настоящее время завершается строительство транспортной развязки на обходе Саранска. На завершение обустройства данного объекта в ближайшее время из федерального бюджета будет выделено 258,3 млн рублей. Ожидается, что строительство развязки завершится в конце октября.

В общей сложности в настоящее время в Мордовии ведутся работы на 21 объекте местного и регионального значения, что составляет 31% от их общего числа.

Кроме того, из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства на строительство обхода Рузаевки, дороги по улице Строительной с путепроводом через реку Инсар и мостов на Северо-Восточном шоссе.

Ожидается, что уже осенью будет выделено 500 млн рублей на строительство мостов на Северо-Восточном шоссе.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Мордовии отремонтируют участок федеральной трассы Р-178.